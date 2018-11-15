У парламенті Фінляндії заявили про необхідність відреагувати на збої GPS під час навчань
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Фінляндія повинна відреагувати на порушення сигналу супутникових навігаційних систем (GPS) під час навчань НАТО Trident Juncture, в якому підозрюють Росію. Про це повідомив у четвер Фінляндському інформаційному агентству (STT) глава комітету фінського парламенту із закордонних справ Матті Ванханен, інформує УНН.
“Для Фінляндії дуже важливо дати реакцію по відношенню Росії, яка вважається стороною, яка здійснила порушення роботи GPS”, — сказав Ванханен.
За його словами, “це перший раз, коли сигнал GPS порушується в такому масштабі і так, щоб всі про це знали”. Він вважає, що “Росії потрібно чітко сказати, що такі дії є неприйнятними”.
Наступного тижня комітет із закордонних справ повинен отримати усний звіт про те, що трапилося від глави МЗС Фінляндії Тімо Сойні.
Нагадуємо, у вівторок Міноборони Норвегії виступило з твердженням, що РФ втручалася в роботу GPS під час Trident Juncture. Там зазначили, що “в період між 16 жовтня і 7 листопада спостерігалося глушіння сигналу (GPS)” і що “за цим стоять російські сили на Кольському півострові”. У четвер МЗС Фінляндії також опублікував твердження, що порушення сигналу виходило з території РФ.