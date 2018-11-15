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В парламенте Финляндии заявили о необходимости отреагировать на сбои GPS во время учений

Киев  •  УНН

 • 13763 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Финляндия должна отреагировать на нарушение сигнала спутниковых навигационных систем (GPS) во время учений НАТО Trident Juncture, в котором подозревают Россию. Об этом сообщил в четверг Финляндскому информационному агентству (STT) глава комитета финского парламента по иностранным делам Матти Ванханен, информирует УНН.

“Для Финляндии очень важно дать реакцию в отношении России, которая считается стороной, осуществившей нарушение работы GPS”, — сказал Ванханен.

По его словам, “это первый раз, когда сигнал GPS нарушается в таком масштабе и так, чтобы все об этом знали”. Он считает, что “России нужно четко сказать, что такие действия неприемлемы”.

На следующей неделе комитет по иностранным делам должен получить устный отчет о случившемся от главы МИД Финляндии Тимо Сойни.

Напоминаем, во вторник Минобороны Норвегии выступило с утверждением, что РФ вмешивалась в работу GPS при Trident Juncture. Там отметили, что “в период между 16 октября и 7 ноября наблюдалось глушения сигнала (GPS)” и “за этим стоят российские силы на Кольском полуострове”. В четверг МИД Финляндии также опубликовал утверждения, что нарушение сигнала исходило с территории РФ.

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