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Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Финляндии

Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Финляндии

Киев  •  УНН

 • 8723 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов вызван в понедельник, 19 ноября, в финское МИД в связи с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture, в котором Финляндия подозревает Россию. Об этом сообщила в пятницу вечером российская дипмиссия, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Посольство России в Финляндии подтверждает, что сегодня было передано приглашение послу Павлу Кузнецову посетить МИД Финляндии. Встреча состоится в понедельник”, — указали там.

Ранее о вызове посла сообщил глава МИД Финляндии Тимо Сойни. Кроме того, вопрос о помехах обсуждал в пятницу с посольством РФ в Норвегии норвежский МИД.

Во вторник Минобороны Норвегии выступило с утверждением, РФ вмешивалась в работу GPS во время Trident Juncture. Норвежское ведомство заявило, что “в период между 16 октября и 7 ноября наблюдалось глушение сигнала (GPS)” и что “за этим стоят российские силы на Кольском полуострове”. В четверг МИД Финляндии также опубликовал утверждения, что нарушение сигнала исходило с территории РФ.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля не исключил возможности того, что Москва могла стоять за сбоем в работе GPS. При этом президент Финляндии Саули Ниинистё считает важным сначала провести расследование сбоя в работе спутниковых навигационных систем.

Как сообщал УНН, в парламенте Финляндии заявили о необходимости отреагировать на сбои GPS во время учений.

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