Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов вызван в понедельник, 19 ноября, в финское МИД в связи с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture, в котором Финляндия подозревает Россию. Об этом сообщила в пятницу вечером российская дипмиссия, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Посольство России в Финляндии подтверждает, что сегодня было передано приглашение послу Павлу Кузнецову посетить МИД Финляндии. Встреча состоится в понедельник”, — указали там.
Ранее о вызове посла сообщил глава МИД Финляндии Тимо Сойни. Кроме того, вопрос о помехах обсуждал в пятницу с посольством РФ в Норвегии норвежский МИД.
Во вторник Минобороны Норвегии выступило с утверждением, РФ вмешивалась в работу GPS во время Trident Juncture. Норвежское ведомство заявило, что “в период между 16 октября и 7 ноября наблюдалось глушение сигнала (GPS)” и что “за этим стоят российские силы на Кольском полуострове”. В четверг МИД Финляндии также опубликовал утверждения, что нарушение сигнала исходило с территории РФ.
Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля не исключил возможности того, что Москва могла стоять за сбоем в работе GPS. При этом президент Финляндии Саули Ниинистё считает важным сначала провести расследование сбоя в работе спутниковых навигационных систем.
Как сообщал УНН, в парламенте Финляндии заявили о необходимости отреагировать на сбои GPS во время учений.