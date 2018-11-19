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Фінляндія висловила послу РФ стурбованість щодо порушення сигналу GPS

Фінляндія висловила послу РФ стурбованість щодо порушення сигналу GPS

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ Фінляндії висловило в понеділок російському послу стурбованість ситуацією з порушенням сигналу супутникових навігаційних систем (GPS), а також заявило, що очікує від Росії пояснень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби фінського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

“Занепокоєння Фінляндії через порушення сигналу GPS та загрози безпеки, які він спричиняє, серед іншого, для цивільної авіації, було передано російському послу у Міністерстві закордонних справ сьогодні. Ми очікуємо від Росії відповідальної поведінки та подальшої інформації з цього питання”, — йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначимо, що у російському МЗС заяву Фінляндії наразі ніяк не коментували.

Нагадаємо, російська дипломатія підтвердила 17 листопада, що посол РФ в Фінляндії Павло Кузнєцов був викликаний в понеділок, 19 листопада, до фінського МЗС у зв’язку з порушенням сигналу GPS під час навчань НАТО Trident Juncture, в якому Фінляндія підозрює Росію.

Як повідомляв УНН, минулого тижня міноборони Норвегії виступило з твердженням, що РФ втручалася в роботу GPS під час Trident Juncture. Норвезьке відомство заявило, що “в період між 16 жовтня і 7 листопада спостерігалося глушіння сигналу (GPS)” і що “за цим стоять російські сили на Кольському півострові”. У четвер МЗС Фінляндії також опублікувало твердження, що порушення сигналу виходило з території РФ.

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