Финляндия усиливает наблюдение за границей: пока ситуация стабильна
Киев • УНН
Финляндия усилила охрану границы, сохраняя стабильность, несмотря на то, что два человека недавно незаконно пересекли границу и попросили убежища. После закрытия пограничного пункта Ниирала не было зафиксировано ни одного несанкционированного пересечения границы.
Ситуация на финско-российской на финско-российской границе остается стабильной, хотя накануне двое человек из рф смогли незаконно пересечь сухопутную границу с Финляндией, после чего подали прошение об убежище. В то же время Пограничная служба Северной Карелии сообщает, что с момента закрытия пограничного пункта Ниирала, никаких случаев несанкционированного пересечения не выявлено. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Satakunnan Kansa.
Детали
Пограничная Служба Финляндии заявляет, что усиливает наблюдение за границей по всей территории. В течение прошлых суток ситуация остается стабильной, сообщают пограничники, однако, согласно предварительному докладу Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии, двум лицам удалось незаконно пересечь сухопутную границу между Финляндией и Россией.
В субботу один человек перелез через ограждение пограничного перехода в Ваалимаа на финскую сторону и подал заявление о предоставлении убежища; в воскресенье утром один человек незаконно пересек сухопутную границу между Финляндией и РФ к югу от пограничного перехода Ваалимаа.
Вместе с тем, Пограничная служба Северной Карелии сообщает, что с момента закрытия пограничного пункта Ниирала в пятницу вечером ни один искатель убежища не прибыл на пограничный пункт Ниирала.
Напомним,
российский диктатор владимир путин заявил, что рф не хочет воевать со странами НАТО, но у Финляндии из-за вступления в Альянс "теперь будут проблемы".
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Финляндия усиливает наблюдение за границей: пока ситуация стабильна
Финляндия усилила охрану границы, сохраняя стабильность, несмотря на то, что два человека недавно незаконно пересекли границу и попросили убежища. После закрытия пограничного пункта Ниирала не было зафиксировано ни одного несанкционированного пересечения границы.
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