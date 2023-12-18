Финляндия усиливает наблюдение за границей: пока ситуация стабильна

Ситуация на финско-российской на финско-российской границе остается стабильной, хотя накануне двое человек из рф смогли незаконно пересечь сухопутную границу с Финляндией, после чего подали прошение об убежище. В то же время Пограничная служба Северной Карелии сообщает, что с момента закрытия пограничного пункта Ниирала, никаких случаев несанкционированного пересечения не выявлено. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Satakunnan Kansa.

Детали

Пограничная Служба Финляндии заявляет, что усиливает наблюдение за границей по всей территории. В течение прошлых суток ситуация остается стабильной, сообщают пограничники, однако, согласно предварительному докладу Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии, двум лицам удалось незаконно пересечь сухопутную границу между Финляндией и Россией.

В субботу один человек перелез через ограждение пограничного перехода в Ваалимаа на финскую сторону и подал заявление о предоставлении убежища; в воскресенье утром один человек незаконно пересек сухопутную границу между Финляндией и РФ к югу от пограничного перехода Ваалимаа.

Вместе с тем, Пограничная служба Северной Карелии сообщает, что с момента закрытия пограничного пункта Ниирала в пятницу вечером ни один искатель убежища не прибыл на пограничный пункт Ниирала.

Напомним,

российский диктатор владимир путин заявил, что рф не хочет воевать со странами НАТО, но у Финляндии из-за вступления в Альянс "теперь будут проблемы".

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