Финляндия усиливает наблюдение за границей: пока ситуация стабильна

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
  •  34033 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
  •  40753 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
  •  37301 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  229256 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  240876 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  199623 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  191369 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  239221 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  225512 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  181067 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  157395 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  155821 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  138596 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  127440 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  141782 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
российские зенитчики случайно сбили собственный Су-25 - командующий ВВС Украины

российские зенитчики случайно сбили собственный Су-25 - командующий ВВС Украины

  •  88928 просмотра
В Киеве открыли участок Кольцевой дороги после капитального ремонта и установки новой ливневой канализации

В Киеве открыли участок Кольцевой дороги после капитального ремонта и установки новой ливневой канализации

  •  78219 просмотра
Легион "Свобода России" сделал заявление относительно боя на Белгородщине

Легион "Свобода России" сделал заявление относительно боя на Белгородщине

  •  64781 просмотра
На Сумщине 1 человек погиб из-за вражеского обстрела из РСЗО

На Сумщине 1 человек погиб из-за вражеского обстрела из РСЗО

  •  47730 просмотра
Оккупанты увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан на ВОТ

Оккупанты увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан на ВОТ

  •  43871 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
finlyandiya-usilivaet-nablyudenie-za-granitsei-poka-situatsiya-stabilna

Финляндия усиливает наблюдение за границей: пока ситуация стабильна

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 07:49  •  9602 просмотра

Read in English

Финляндия усилила охрану границы, сохраняя стабильность, несмотря на то, что два человека недавно незаконно пересекли границу и попросили убежища. После закрытия пограничного пункта Ниирала не было зафиксировано ни одного несанкционированного пересечения границы.

Ситуация на финско-российской на финско-российской границе остается стабильной, хотя накануне двое человек из рф смогли незаконно пересечь сухопутную границу с Финляндией, после чего подали прошение об убежище. В то же время Пограничная служба Северной Карелии сообщает, что с момента закрытия пограничного пункта Ниирала, никаких случаев несанкционированного пересечения не выявлено. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Satakunnan Kansa.

Детали

Пограничная Служба Финляндии заявляет, что усиливает наблюдение за границей по всей территории. В течение прошлых суток ситуация остается стабильной, сообщают пограничники, однако, согласно предварительному докладу Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии, двум лицам удалось незаконно пересечь сухопутную границу между Финляндией и Россией.

В субботу один человек перелез через ограждение пограничного перехода в Ваалимаа на финскую сторону и подал заявление о предоставлении убежища; в воскресенье утром один человек незаконно пересек сухопутную границу между Финляндией и РФ к югу от пограничного перехода Ваалимаа.

Вместе с тем, Пограничная служба Северной Карелии сообщает, что с момента закрытия пограничного пункта Ниирала в пятницу вечером ни один искатель убежища не прибыл на пограничный пункт Ниирала.

Напомним,

российский диктатор владимир путин заявил, что рф не хочет воевать со странами НАТО, но у Финляндии из-за вступления в Альянс "теперь будут проблемы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финляндия будет расследовать военные преступления российского боевика Петровского

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Фінляндія посилює спостереження за кордоном: наразі ситуація стабільна
Finland increases surveillance abroad: the situation is stable for now
Новости по теме

Финляндия усиливает наблюдение за границей: пока ситуация стабильна

Финляндия усилила охрану границы, сохраняя стабильность, несмотря на то, что два человека недавно незаконно пересекли границу и попросили убежища. После закрытия пограничного пункта Ниирала не было зафиксировано ни одного несанкционированного пересечения границы.

Новости Мира •   •  9602 просмотра
Финляндия усиливает наблюдение за границей: пока ситуация стабильна

рф усилила военное присутствие в беларуси - ISW

россия увеличила свои военные силы в беларуси, развернув 1840 военнослужащих с бронетехникой, артиллерией и средствами противовоздушной обороны вблизи украинской границы, сообщает ISW.

Война •   •  15303 просмотра
рф усилила военное присутствие в беларуси - ISW

В Авдеевке россияне ранили еще одного жителя - ОВА

В Донецкой области российские войска ранили еще одного жителя Авдеевки.

Война •   •  19464 просмотра
В Авдеевке россияне ранили еще одного жителя - ОВА

Энергетическая система Украины стабильна - министр

Энергетическая система Украины стабильна, заявляет министр энергетики Герман Галущенко.

Война •   •  22099 просмотра
Энергетическая система Украины стабильна - министр

россия загрузила новую межконтинентальную баллистическую ракету в шахту к югу от москвы

россия загрузила межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" в шахту на базе в козельске под москвой в рамках перевооружения стратегических сил.

Новости Мира •   •  17779 просмотра
россия загрузила новую межконтинентальную баллистическую ракету в шахту к югу от москвы

В порту Мариуполя не фиксируют движения судов: Андрющенко объяснил, почему это хорошая новость

Советник Петр Андрющенко сообщил об отсутствии судоходства в Мариупольском порту в декабре.

Война •   •  25878 просмотра
В порту Мариуполя не фиксируют движения судов: Андрющенко объяснил, почему это хорошая новость

Американские законодатели "воодушевлены" переговорами по соглашению, которое разблокирует помощь Украине

Американские сенаторы сдержанно оптимистично настроены относительно заключения соглашения о безопасности границ, которое также может разблокировать помощь Украине и Израилю, но консенсус относительно сроков остается неуловимым.

Политика •   •  29111 просмотра
Американские законодатели "воодушевлены" переговорами по соглашению, которое разблокирует помощь Украине

В Сербии на парламентских выборах подсчитали 80% бюллетеней: Вучич уже объявил о победе своей коалиции

Коалиция Александара Вучича "Сербия не должна останавливаться" лидирует на парламентских выборах в Сербии с 46% голосов после подсчета 80% бюллетеней, что свидетельствует о победе и абсолютном большинстве в парламенте.

Новости Мира •   •  24803 просмотра
В Сербии на парламентских выборах подсчитали 80% бюллетеней: Вучич уже объявил о победе своей коалиции

В Хмельницкой области ночью обезвредили "шахед" - ОВА

Украинская противовоздушная оборона обезвредила вражеский беспилотник "шахед" в Хмельницкой области.

Война •   •  30269 просмотра
В Хмельницкой области ночью обезвредили "шахед" - ОВА

Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область более 110 раз: есть разрушения объектов инфраструктуры

Российские войска совершили 118 обстрелов в Запорожской области, разрушив инфраструктуру, без сообщений о жертвах.

Война •   •  28676 просмотра
Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область более 110 раз: есть разрушения объектов инфраструктуры