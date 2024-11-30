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Финляндия рассматривает проблему противопехотных мин с точки зрения своей безопасности-Стубб

Финляндия рассматривает проблему противопехотных мин с точки зрения своей безопасности-Стубб

Киев  •  УНН

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Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости исследования вопроса использования противопехотных мин, но в связи с возможными изменениями в ситуации безопасности. Страна учитывает ограничения Оттавской конвенции, но будет пересматривать этот вопрос из-за угрозы со стороны рф.

Фінляндія враховує заборону протіпіхотних мін у рамок Оттавської конвенції, про те має намір надалі розгляд це питання, якщо буде "загроза з боку рф". Про це пише УНН из посиланням на Ykkösaamu та MTV Uutiset.

детали

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Yle'S Ykkösaamen отметил, что сейчас ситуация "очень отличается" от того, когда Финляндия присоединилась к Оттавскому договору о запрете противопехотных мин в 2011 году. По словам Стубба, противопехотные мины нужно исследовать "спокойно и умеренно".

Давайте проведем исследование, чтобы увидеть, каковы наши возможности, каковы технологические измерения, в-третьих, какова реакция. Затем, конечно, с точки зрения общей безопасности, давайте посмотрим, как модернизировать сухопутные войска.

По его словам Стубб, следующие решения будут сосредоточены на безопасности Финляндии.

"Когда ситуация с безопасностью меняется", - добавил он.

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Игорь Тележников

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