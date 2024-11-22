Предоставленные США противопехотные мины Украина будет использовать только на собственной территории - Пентагон

В минобороны США заверили, что Силы обороны Украины будут использовать предоставленные Вашингтоном противопехотные мины только на собственной территории. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера главы Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

Украинцы дали нам свои заверения, что они собираются использовать их только в Украине... Мы предлагаем - разные варианты типа мин. Я просто не собираюсь вдаваться в дополнительные подробности