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Предоставленные США противопехотные мины Украина будет использовать только на собственной территории - Пентагон

Предоставленные США противопехотные мины Украина будет использовать только на собственной территории - Пентагон

Киев  •  УНН

 • 8030 просмотра

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Пентагон подтвердил предоставление Украине противопехотных мин для использования исключительно на собственной территории. Решение принято из-за изменения тактики российских войск на поле боя.

В минобороны США заверили, что Силы обороны Украины будут использовать предоставленные Вашингтоном противопехотные мины только на собственной территории. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера главы Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

Украинцы дали нам свои заверения, что они собираются использовать их только в Украине... Мы предлагаем - разные варианты типа мин. Я просто не собираюсь вдаваться в дополнительные подробности

- отметила Сингх.

Заместитель спикера Пентагона добавила, что причина, почему США предоставляют противопехотные мины Украине, заключается в том, что "поле боя и борьба изменилась" в контексте продолжающейся войны РФ против Украины, и Вашингтон реагирует и это в плане оказания помощи ВСУ.

Россия изменила свою тактику. Следовательно, они не ведут (наступления, - ред.) своими механизированными силами,

- рассказала Сингх.

Напомним

Администрация Байдена разрешила Украине использовать американские противопехотные мины для сдерживания российского наступления. Решение принято из-за изменения тактики российских войск на поле боя.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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