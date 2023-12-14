Финляндия подпишет оборонный пакт с США для расширения военного доступа

Финляндия подпишет соглашение об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами. Об этом сообщило финское правительство в четверг 14 декабря. После подписания американские военные получат широкий доступ через Северную страну в районе ее протяженной границы с россией. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Это несет очень сильное сообщение в это время. Соединенные Штаты преданы нашей обороне даже в трудной ситуации. - подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Детали

Самый новый член НАТО, Финляндия, которая имеет общую границу с россией, на следующей неделе подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами. В рамках этого соглашения, Финляндия даст разрешение Вашингтону направить войска в скандинавскую страну для укрепления ее обороны. А также позволит хранение там оружия и военной техники.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила на пресс-конференции в Хельсинки в четверг, что министр обороны Антти Хаккянен подпишет так называемое Соглашение о сотрудничестве в области обороны (DCA) в Вашингтоне в понедельник, 18 декабря.

Пакт, который еще должен быть одобрен финскими законодателями, "очень важен для обороны и безопасности Финляндии", - сказал Хаккянен, подчеркнув, что соглашение имеет обязательную силу для обеих сторон.

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Согласно договору, Финляндия предоставит американским солдатам доступ к 15 военным районам и объектам: начиная от ключевой южной военно-морской базы военно-морской базы и внутренних авиабаз до большого удаленного армейского учебного района в Лапландии, на севере Арктики.

Американским войскам разрешат постоянное присутствие и регулярные учения в Финляндии, но нет планов по созданию постоянных военных баз США в Финляндии, заявили официальные лица.

Несколько стран НАТО в настоящее время имеют подобные двусторонние оборонные соглашения с Соединенными Штатами.

На прошлой неделе близкий к Финляндии скандинавский сосед Швеция, которая находится на пороге вступления в НАТО, подписала аналогичное соглашение. Ожидается, что член Альянса Дания также сделает это в ближайшее время.

Справочно

Финляндия присоединилась к НАТО в апреле после десятилетий военного внеблоковости как прямого результата нападения россии на Украину, которое началось в феврале 2022 года.

Страна с населением 5,6 миллиона человек имеет общую 1340-километровую (830-мильная) граница с рф, составляющая значительную часть северо-восточного фланга НАТО и действует как внешняя граница Европейского Союза на севере.