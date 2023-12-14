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Финляндия подпишет оборонный пакт с США для расширения военного доступа

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 23:00  •  4181 просмотра

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Финляндия подпишет оборонный пакт с Соединенными Штатами, чтобы укрепить свою безопасность и позволить доступ американским войскам в страну в преддверии ожидаемого членства в НАТО. Соглашение способствует американскому военному присутствию и проведению совместных учений без создания постоянных американских баз в Финляндии.

Финляндия подпишет соглашение об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами. Об этом сообщило финское правительство в четверг 14 декабря. После подписания американские военные получат широкий доступ через Северную страну в районе ее протяженной границы с россией. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Это несет очень сильное сообщение в это время. Соединенные Штаты преданы нашей обороне даже в трудной ситуации. 

- подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Детали

Самый новый член НАТО, Финляндия, которая имеет общую границу с россией, на следующей неделе подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами. В рамках этого соглашения, Финляндия даст разрешение Вашингтону направить войска в скандинавскую страну для укрепления ее обороны. А также позволит хранение там оружия и военной техники.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила на пресс-конференции в Хельсинки в четверг, что министр обороны Антти Хаккянен подпишет так называемое Соглашение о сотрудничестве в области обороны (DCA) в Вашингтоне в понедельник, 18 декабря.

Пакт, который еще должен быть одобрен финскими законодателями, "очень важен для обороны и безопасности Финляндии", - сказал Хаккянен, подчеркнув, что соглашение имеет обязательную силу для обеих сторон.

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Согласно договору, Финляндия предоставит американским солдатам доступ к 15 военным районам и объектам: начиная от ключевой южной военно-морской базы военно-морской базы и внутренних авиабаз до большого удаленного армейского учебного района в Лапландии, на севере Арктики.

Американским войскам разрешат постоянное присутствие и регулярные учения в Финляндии, но нет планов по созданию постоянных военных баз США в Финляндии, заявили официальные лица.

Несколько стран НАТО в настоящее время имеют подобные двусторонние оборонные соглашения с Соединенными Штатами.

На прошлой неделе близкий к Финляндии скандинавский сосед Швеция, которая находится на пороге вступления в НАТО, подписала аналогичное соглашение. Ожидается, что член Альянса Дания также сделает это в ближайшее время. 

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Справочно

Финляндия присоединилась к НАТО в апреле после десятилетий военного внеблоковости как прямого результата нападения россии на Украину, которое началось в феврале 2022 года.

Страна с населением 5,6 миллиона человек имеет общую 1340-километровую (830-мильная) граница с рф, составляющая значительную часть северо-восточного фланга НАТО и действует как внешняя граница Европейского Союза на севере.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Фінляндія підпише оборонний пакт зі США для розширення військового доступу
Finland to sign defense pact with US to expand military access
Новости по теме

Финляндия подпишет оборонный пакт с США для расширения военного доступа

Финляндия подпишет оборонный пакт с Соединенными Штатами, чтобы укрепить свою безопасность и позволить доступ американским войскам в страну в преддверии ожидаемого членства в НАТО. Соглашение способствует американскому военному присутствию и проведению совместных учений без создания постоянных американских баз в Финляндии.

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