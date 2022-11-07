Финляндия не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО

Детали

По словам президента страны, опасно то, что разговоры о ядерном оружии стали привычным явлением. Во время выступления на открытии курса национальной обороны он сообщил, что Финляндия, как будущий член НАТО, не намерена доставлять ядерное оружие на свою территорию, и "нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его" стране. Ниинисте отметил, что ядерное оружие является важной частью сил сдерживания Альянса, однако "оно является средством профилактики, а не самоцелью".

Президент Финляндии также отметил, что Украина имеет полное право защищать свою целостность и законные границы, и российская армия не имеет права находиться на украинской земле. Он подчеркнул, что Хельсинки готовы помогать Украине так долго, как это потребуется.

Напомним

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.

В начале ноября Турция заявила, что страны еще не выполнили все обязательства по соглашению, подтверждающему их заявки на вступление в Альянс.