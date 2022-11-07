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Фінляндія не розміщуватиме на своїй території ядерну зброю після вступу до НАТО

Фінляндія не розміщуватиме на своїй території ядерну зброю після вступу до НАТО

Київ • УНН

 • 219339 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що його країна після вступу в НАТО не розміщуватиме на своїй території ядерну зброю. Він додав, що також немає жодних ознак того, що хтось запропонує її Гельсінкі, пише УНН з посиланням на Yle.

Деталі

За словами президента країни, є небезпечним те, що розмови про ядерну зброю стали звичним явищем. Під час виступу на відкритті курсу національної оборони він повідомив, що Фінляндія, як майбутній член НАТО, не має наміру доставляти ядерну зброю на свою територію, і "немає жодних ознак того, що хтось пропонує її" країні. Нііністьо зазначив, що ядерна зброя є важливою частиною сил стримування Альянсу, однак "вона є засобом профілактики, а не самоціллю".

Президент Фінляндії також зауважив, що Україна має повне право захищати свою цілісність та законні кордони, і російська армія не має жодного права перебувати на українській землі. Він наголосив, що Гельсінкі готові допомагати Україні так довго, як це буде потрібно.

Нагадаємо

18 травня Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.

На початку листопада Туреччина заявила, що країни ще не виконали всі зобов’язання за угодою, яка підтверджує їхні заявки на вступ до Альянсу.

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