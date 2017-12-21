Финкомитет ВРУ отказался поддержать законопроект Рыбалки о кредитном реестре
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Комитет ВРУ по вопросам финполитики и банковской деятельности поддержал правительственный законопроект №7114 о создании кредитного реестра НБУ. Альтернативный проект закона авторства Рыбалки поддержки среди депутатов не получил. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Сергей Рыбалка, передает УНН.
Правительственный законопроект № 7114 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины" был зарегистрирован в ВР 15 сентября этого года.
За две недели, 28 сентября, нардеп от "Радикальной партии" С.Рыбалка зарегистрировал свой вариант проекта Закона Украины под номером 7114-1.
Во время заседания финкомитета ВРУ, большинством депутатов было поддержано правительственный вариант законопроекта. С.Рыбалка такое решение назвал "компромиссным".
"Наш комитет нашел возможность для компромисса в этом вопросе, оперативно доработал его с экспертами, и, учитывая насущную необходимость, рекомендовал Верховной Раде принять проект этого закона", - написал он.
Как сообщал УНН, с начала года только один документ авторства С.Рыбалки стал законом.
Так, законодательная инициатива С.Рыбалки "о повышении доверия к банкам" (проект №6027) была раскритикована экономистами и названа лоббистской. В итоге, парламент отказался поддерживать этот законопроект.
Еще одна инициатива "радикала" о ломбардах - содержит коррупционную составляющую.
А законопроект Рыбаки относительно кредитных союзов, согласно заявлениям экспертов, способен уничтожить около 200 таких союзов, а также спровоцировать массовые банкротства.