Фінкомітет ВРУ відмовився підтримати законопроект Рибалки про кредитний реєстр
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Комітет ВРУ з питань фінполітики та банківської діяльності підтримав урядовий законопроект №7114 про створення кредитного реєстру НБУ. Альтернативний проект закону авторства Рибалки підтримки серед депутатів не отримав. Про це на своїй сторінці у Facebook написав сам Сергій Рибалка, передає УНН.
Урядовий законопроект №7114 “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України” був зареєстрований у ВРУ 15 вересня цього року.
За два тижні, 28 вересня, нардеп від “Радикальної партії” С.Рибалка зареєстрував свій варіант проекту ЗУ під номером 7114-1.
Під час засідання фінкомітету ВРУ, більшістю депутатів було підтримано урядовий варіант законопроекту. С.Рибалка таке рішення назвав "компромісним".
"Наш комітет знайшов можливість для компромісу в цьому питанні, оперативно доопрацював його з експертами, та, враховуючи нагальну необхідність, рекомендував Верховній Раді ухвалити проект цього закону", - написав він.
Як повідомляв УНН, з початку року тільки один документ авторства С.Рибалки став законом.
Так, законодавча ініціатива С.Рибалки "про підвищення довіри до банків" (проект №6027) була розкритикована економістами і названа лобістською. У підсумку, Парламент відмовився підтримувати цей законопроект.
Ще одна ініціатива "радикала" про ломбарди - містить корупційну складову.
А законопроект Рибалки щодо кредитних спілок, згідно із заявами експертів, здатен знищити близько 200 таких союзів, а також спровокувати масові банкрутства.