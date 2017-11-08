Финикс подписал конкурента украинцу Леню

"Санс" получили центрового Грега Монро, первый пик будущего драфта и второй пик драфта 2018 года. В противоположном направлении "Санс" отдали защитника Эрика Бледсоу.

Бледсоу в нынешнем сезоне сыграл за "Финикс" всего лишь три матча, после чего не допускался на площадку в связи с требованием об обмене.

В нынешней "регулярке" 27-летний защитник в 3 матчах набирал по 15,7 очка и отдавал по 3,0 передачи за 28 минут в среднем за игру. Его контракт действует еще два года, за которые он должен получить 29.5 миллиона долларов.

Примечательно, что Монро в нынешнем сезоне провел лишь 5-ть поединков и по 15,9 минуты в среднем за игру набирал по 6,8 очков,

5 подборов при 1 передачи. Цифры американца упали по сравнению с предыдущим сезоном в котором он получил по 11,7 очков и 6,6 подборов проводя по 22,5 минуты.

Добавим, что в ростере "Финиксу" кроме Леня и Монро еще 35-летний центровой Чендлер, а также в лазарете находится тяжелый форвард / центровой Алан Уильямс.