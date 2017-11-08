Фінікс підписав конкурента українцю Леню
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. "Фінікс Санс" українського центрового Олексія Леня здійснив обмін із командою Східної конференції "Мілуокі Бакс", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Фінікса".
"Санс" отримали центрового Грега Монро, перший пік майбутнього драфту та другий пік драфту 2018 року. В протилежному напрямку "Санс" віддали захисника Еріка Бледсоу.
Бледсоу в нинішньому сезоні зіграв за "Фінікс" всього лише три матчі, після чого не допускався на майданчик в зв'язку з вимогою про обмін.
У нинішній "регулярці" 27-річний захисник в 3 матчах набирав по 15,7 очка і віддавав по 3,0 передачі за 28 хвилин в середньому за гру. Його контракт діє ще два роки, за які він повинен отримати 29.5 мільйона доларів.
Примітно, що Монро у нинішньому сезоні провів лише 5-ть поєдинків і за 15,9 хвилини в середньому за гру набирав по 6,8 очок,
5 підбирань при 1 передачі. Цифри американця впали у порівнянні із попереднім сезоном в якому він здобував по 11,7 очок і 6,6 підбирань проводячи по 22,5 хвилини.
Додамо, що у ростері "Фініксу" крім Леня та Монро є ще 35-річний центровий Чендлер, а також в лазареті перебуває важкий форвард/центровий Алан Вілльямс.