Фінікс підписав конкурента українцю Леню

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. "Фінікс Санс" українського центрового Олексія Леня здійснив обмін із командою Східної конференції "Мілуокі Бакс", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Фінікса".

"Санс" отримали центрового Грега Монро, перший пік майбутнього драфту та другий пік драфту 2018 року. В протилежному напрямку "Санс" віддали захисника Еріка Бледсоу.

Бледсоу в нинішньому сезоні зіграв за "Фінікс" всього лише три матчі, після чого не допускався на майданчик в зв'язку з вимогою про обмін.

У нинішній "регулярці" 27-річний захисник в 3 матчах набирав по 15,7 очка і віддавав по 3,0 передачі за 28 хвилин в середньому за гру. Його контракт діє ще два роки, за які він повинен отримати 29.5 мільйона доларів.

Примітно, що Монро у нинішньому сезоні провів лише 5-ть поєдинків і за 15,9 хвилини в середньому за гру набирав по 6,8 очок,

5 підбирань при 1 передачі. Цифри американця впали у порівнянні із попереднім сезоном в якому він здобував по 11,7 очок і 6,6 підбирань проводячи по 22,5 хвилини.

Додамо, що у ростері "Фініксу" крім Леня та Монро є ще 35-річний центровий Чендлер, а також в лазареті перебуває важкий форвард/центровий Алан Вілльямс.

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