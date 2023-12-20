Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse

Финансовый регулятор Швейцарии (FINMA) потребовал расширить свои юридические полномочия и планирует адаптацию после краха одного из старейших и крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

FINMA сообщило в своем отчете во вторник, что достигло цели защиты платежеспособности Credit Suisse и обеспечения финансовой стабильности.

Он также привлек внимание к "далеко идущим и агрессивным мерам", принятым в предыдущие годы для надзора за банком и "исправления недостатков, особенно в корпоративном управлении банка, а также в его управлении рисками и культуре риска".

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Сообщается, что с лета 2022 года FINMA советовало банку принять меры для подготовки к чрезвычайной ситуации, однако предупреждения остались без внимания.

FINMA вынесло ряд уроков из этого опыта. С одной стороны, необходима более сильная правовая основа, в частности таких инструментов, как режим старших менеджеров, право налагать штрафы и более строгие правила корпоративного управления. С другой стороны, FINMA также адаптирует свой надзорный подход в определенных отраслях и усилит проверку готовности к реализации мер по стабилизации - говорится в отчете регулятора.

В FINMA заявили, что стратегические изменения, объявленные для снижения рисков Credit Suisse, такие как сокращение размера инвестиционного банка, сосредоточение внимания на бизнесе по управлению активами и снижение волатильности доходов, не были реализованы последовательно, а постоянные скандалы подорвали репутацию банка.

Напомним,

Для того, чтобы спасти Credit Suisse, понадобилась грандиозная сделка с конкурирующим банком UBS, которая была заключена в марте при посредничестве швейцарских властей.

Во время краха руководители Credit Suisse объяснили потерю доверия паникой на рынке, вызванной крахом банка Silicon Valley Bank в США.