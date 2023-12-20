Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse
FINMA стремится расширить свои юридические полномочия для усиления финансового регулирования после краха Credit Suisse, ссылаясь на необходимость улучшения управления рисками и корпоративного управления.
Африканские фермеры теряют заказы на кофе в связи с новым европейским законом о защите лесов
Импортеры из ЕС сокращают заказы кофе от мелких фермеров в ожидании начала действия закона о вырубке лесов. Закон значительно повлияет на глобальные рынки поставок кофе и многих других товаров.
Накануне зимних праздников в МВД напомнили о запрете использования и распространения салютов и фейерверков
Накануне новогодних праздников в Министерстве внутренних дел напомнили украинцам, что в стране запрещено использовать салюты, фейерверки и другую пиротехнику.
В Исландии после извержения вулкана опасения относительно загазованности
Извержение вулкана в Исландии, которое началось в понедельник поздно вечером, может загрязнить воздух Рейкьявика.
Во Франции достигли соглашения по ужесточению законопроекта об иммиграции
Французские законодатели достигли предварительного согласия относительно нового иммиграционного законопроекта, который имеет целью упорядочить процесс предоставления убежища и усилить меры по высылке нелегальных мигрантов, что соответствует предвыборному обещанию президента Макрона.
Лидеры ЕС готовы финансировать строительство стен, заборов и колючей проволоки в третьих странах для сдерживания мигрантов - СМИ
Лидеры ЕС намерены финансировать укрепление границ в третьих странах для предотвращения выезда мигрантов и обсуждают новую систему управления миграцией в ЕС, которая меняет правила предоставления убежища и воссоединения семей.
Британия отправила в Красное море эсминец для противодействия атакам хуситов на торговые суда
Великобритания направила эсминец HMS Diamond в Красное море в рамках операции "Хранитель процветания" в ответ на нападения хуситов на судоходные пути, которые являются жизненно важными для торговли.
россия может открыть второй фронт войны в Европе - начальник штаба бельгийской армии
Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофманн предупреждает, что россия может открыть второй фронт войны в Европе, и призывает к подготовке в ответ на переход москвы к военной экономике.
150 евро за маску стоимостью миллионы: пожилые супруги не смогли оценить истинную ценность произведения искусства
Французский суд поддержал продажу редкой африканской маски за 4,2 миллиона евро, которую пожилая пара продала за 150 евро, сославшись на то, что супруги не проявили должной осмотрительности при оценке артефакта.
Совет ЕС принял дополнительные исключения по регулированию отходов упаковки
Совет ЕС достиг консенсуса по реформе отходов упаковки, добавив исключения для вина и картона, чтобы получить более широкую поддержку, в то время как экологические активисты выражают разочарование из-за ослабления целей по повторному использованию. Дания и Бельгия выразили обеспокоенность относительно пересмотренных предложений.