Financial Times рассказала о риске для устройств Apple через торговую войну Трампа

Основная продукция компании, iPhone и компьютеры Mac, пока что выведены из-под действия предложенных тарифов. “Apple может быть вынуждена поднять цены в США, чтобы компенсировать повысившиеся пошлины, или принять удар по показателям доходности”, — отмечает газета. Под новые пошлины могут попасть и умные колонки конкурентов Apple, это устройства компаний Amazon, Google и Sonos.

“Повышение градуса риторики между США и Китаем” это один их “крупнейших рисков” для стоимости акций Apple в течение всего времени до презентации нового iPhone, ссылается FT на записку аналитиков Morgan Stanley.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести пошлины на китайские товары, импортируемые в США, если возникнет такая необходимость — вплоть до 500 млрд долларов.