Financial Times розповіла про ризик для пристроїв Apple через торгову війну Трампа

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Найдинамічніший сектор продукції Apple, який включає в себе розумні годинник і колонки Apple Watch і HomePod і навушники AirPods, ризикує постраждати від останньої пропозиції президента США Дональда Трампа ввести 10-процентні мита на китайські товари на суму 200 млрд доларів. Про це пише Financial Times, інформує УНН.

Основна продукція компанії, iPhone і комп’ютери Mac, поки що виведені з-під дії запропонованих тарифів. “Apple може бути змушена підняти ціни в США, щоб компенсувати підвищені мита, або прийняти удар за показниками дохідності”, — зазначає газета. Під нові мита можуть потрапити і розумні колонки конкурентів Apple, це пристрої компаній Amazon, Google і Sonos.

“Підвищення градуса риторики між США і Китаєм” це один їх “найбільших ризиків” для вартості акцій Apple протягом всього часу до презентації нового iPhone, посилається FT на записку аналітиків Morgan Stanley.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий ввести мита на китайські товари, імпортовані в США, якщо виникне така необхідність — аж до 500 мільярдів доларів.

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