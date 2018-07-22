Financial Times узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума

Среди причин, которые называют собеседники издания, — антироссийские санкции и политическая обстановка в США, а также непонятная предполагаемая цель этой организации.

“Что они могут обсуждать? Главным препятствием для улучшения деловых связей являются санкции, это очевидно”, — говорит один из собеседников издания.

О создании двусторонней комиссии для обсуждения вопросов экономического сотрудничества между США и Россией договорились во время саммита в Хельсинки президенты Дональд Трамп и Владимир Путин. FT также цитирует посла России в США Анатолия Антонова, заявившего, что экономические ограничения со стороны США мешают развивать экономические связи. “Если нам удастся убедить наших американских партнеров создать такую ​​комиссию, такую ​​структуру по экономическим вопросам, это было бы здорово. Но при всех этих ограничениях это не сработает”, — приводит его слова издание.

Как сообщал УНН, СМИ узнали о согласии властей Аргентины на строительство военных баз США.