Financial Times узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Российские чиновники и бизнесмены скептически воспринимают идею о создании российско-американского бизнес-форума, пишет Financial Times со ссылкой на источники среди российских бизнесменов, информирует УНН.
Среди причин, которые называют собеседники издания, — антироссийские санкции и политическая обстановка в США, а также непонятная предполагаемая цель этой организации.
“Что они могут обсуждать? Главным препятствием для улучшения деловых связей являются санкции, это очевидно”, — говорит один из собеседников издания.
О создании двусторонней комиссии для обсуждения вопросов экономического сотрудничества между США и Россией договорились во время саммита в Хельсинки президенты Дональд Трамп и Владимир Путин. FT также цитирует посла России в США Анатолия Антонова, заявившего, что экономические ограничения со стороны США мешают развивать экономические связи. “Если нам удастся убедить наших американских партнеров создать такую комиссию, такую структуру по экономическим вопросам, это было бы здорово. Но при всех этих ограничениях это не сработает”, — приводит его слова издание.
Как сообщал УНН, СМИ узнали о согласии властей Аргентины на строительство военных баз США.