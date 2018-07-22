Financial Times дізналася про сумніви в успіху російсько-американського бізнес-форуму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Російські чиновники і бізнесмени скептично сприймають ідею про створення російсько-американського бізнес-форуму, пише Financial Times з посиланням на джерела серед російських бізнесменів, інформує УНН.
Серед причин, які називають співрозмовники видання, — антиросійські санкції і політична обстановка в США, а також незрозуміла ймовірна мета цієї організації.
“Що вони можуть обговорювати? Головною перешкодою для поліпшення ділових зв’язків є санкції, це очевидно”, — говорить один зі співрозмовників видання.
Про створення двосторонньої комісії для обговорення питань економічного співробітництва між США і Росією домовилися під час саміту в Гельсінкі президенти Дональд Трамп і Володимир Путін. FT також цитує посла Росії в США Анатолія Антонова, який заявив, що економічні обмеження з боку США заважають розвивати економічні зв’язки. “Якщо нам вдасться переконати наших американських партнерів створити таку комісію, таку структуру з економічних питань, це було б здорово. Але при всіх цих обмеженнях це не спрацює”, — наводить його слова видання.
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