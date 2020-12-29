Финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов уволил главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" сообщил об увольнении с поста главного тренера клуба немецкого специалиста Томаса Тухеля, передает УНН со ссылкой на сайт парижского клуба.
По сообщению пресс-службы клуба, решение было принято после глубокого анализа спортивных показателей команды.
"Я хотел бы поблагодарить Тухеля и его сотрудников за все, что он принес в клуб. Томас вложил много энергии и страсти в свою работу, и, конечно же, мы будем помнить те хорошие времена, которые мы провели вместе. Я желаю ему всего наилучшего в его будущем", - сказал президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.
Стоит отметить, что Тухель возглавил "парижан" в июле 2018 года. Под его руководством клуб провел 127 поединков во всех соревнованиях с показателем в 95 побед, 12 ничьих и 20 поражений (342 гола, 109 пропущенных голов). Он выиграл 2 чемпионата Франции (2019, 2020), Кубок Франции, Кубок Лиги два Суперкубка Франции и привел "ПСЖ" к первому в истории клуба финалу Лиги чемпионов.
Как сообщалось ранее в УНН, украинский футболист "Шахтера" заинтересовал миланский "Интер".