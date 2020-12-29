Фіналіст попереднього розіграшу Ліги чемпіонів звільнив головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" повідомив про звільнення з посту головного тренера клубу німецького фахівця Томаса Тухеля, передає УНН із посиланням на сайт паризького клубу.
За повідомленням пресслужби клубу, рішення було прийняте після глибокого аналізу спортивних показників команди.
"Я хотів би подякувати Томасу Тухелю і його співробітникам за все, що він приніс в клуб. Томас вклав багато енергії і пристрасті у свою роботу, і, звичайно ж, ми будемо пам'ятати ті хороші часи, які ми провели разом. Я бажаю йому всього найкращого в його майбутньому", - сказав президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаїфі.
Варто відзначити, що Тухель очолив "парижан" у липні 2018 року. Під його керівництвом клуб провів 127 поєдинків у всіх змаганнях із показником у 95 перемог, 12 нічиїх і 20 поразок (342 голи, 109 пропущених голів). Він виграв 2 чемпіонати Франції (2019, 2020), Кубок Франції, Кубок ліги два Суперкубки Франції і привів "ПСЖ" до першого в історії клубу фіналу Ліги чемпіонів.
Як повідомлялося раніше в УНН, український футболіст "Шахтаря" зацікавив міланський "Інтер".