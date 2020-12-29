Фіналіст попереднього розіграшу Ліги чемпіонів звільнив головного тренера

За повідомленням пресслужби клубу, рішення було прийняте після глибокого аналізу спортивних показників команди.

"Я хотів би подякувати Томасу Тухелю і його співробітникам за все, що він приніс в клуб. Томас вклав багато енергії і пристрасті у свою роботу, і, звичайно ж, ми будемо пам'ятати ті хороші часи, які ми провели разом. Я бажаю йому всього найкращого в його майбутньому", - сказав президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаїфі.

Варто відзначити, що Тухель очолив "парижан" у липні 2018 року. Під його керівництвом клуб провів 127 поєдинків у всіх змаганнях із показником у 95 перемог, 12 нічиїх і 20 поразок (342 голи, 109 пропущених голів). Він виграв 2 чемпіонати Франції (2019, 2020), Кубок Франції, Кубок ліги два Суперкубки Франції і привів "ПСЖ" до першого в історії клубу фіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомлялося раніше в УНН, український футболіст "Шахтаря" зацікавив міланський "Інтер".