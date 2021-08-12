Финалист оспариваемого визового тендера посольства Польши начал набирать персонал

КИЕВ. 12 августа. УНН. Компания Viza Staff (г. Каменское, Днепропетровская область), выигравшая в составе консорциума тендер посольства Польши на оказание визовых услуг, начала набирать персонал, несмотря на продолжающиеся разбирательства в отношении результатов отбора. Пять объявлений о поиске региональных менеджеров размещены на сайте work.ua с 4 по 11 августа. В то же время 5 августа в Польше состоялось заседание Национальной апелляционной палаты по рассмотрению трех жалоб на итоги тендера, о результатах которого пока ничего не известно. Кроме того, остается вероятность судебного обжалования результатов.