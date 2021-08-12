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Фіналіст оскаржуваного візового тендера посольства Польщі почав набирати персонал

Фіналіст оскаржуваного візового тендера посольства Польщі почав набирати персонал

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Компанія Viza Staff (м. Кам’янське, Дніпропетровська область), яка виграла в складі консорціуму тендер посольства Польщі на надання візових послуг, почала набирати персонал, не дивлячись на триваючі переслідування щодо результатів відбору. П’ять оголошень про пошук регіональних менеджерів розміщені на сайті work.ua з 4 по 11 серпня. У той же час 5 серпня в Польщі відбулося засідання Національної апеляційної палати з розгляду трьох скарг на підсумки тендера, про результати якого поки нічого не відомо. Крім того, залишається ймовірність судового оскарження результатів.

Viza Staff шукає регіональних менеджерів У Вінниці, Києві, Луцьку, Львові та Харкові. Рівень зарплати пропонується в 20-25 тис грн. Претендентів набирають від імені французько-польського консорціуму TLSсontact — Personnel Service. Серед функцій керівника названа робота з місцевими польськими консульствами.

За даними представника однієї з рекрутингових компаній, співробітників візових центрів в Україні активно обдзвонюють, пропонуючи переходити на роботу в нову компанію, яка буде займатися видачею робочих віз до Польщі. На його думку, набирати персонал до офіційного затвердження результатів тендеру після всіх процедур оскарження є ризикованим. “Або у них є зайві гроші, або вони знають, чим все закінчиться”, — сказав експерт.

Як повідомлялося, посольство Польщі 11 червня оголосило консорціум TLScontact (група Teleperformance) — Personnel Service переможцем тендеру на видачу віз на три роки з ціною 34 млн євро. Три компанії з найменшими цінами відсіяли за формальними ознаками. Різниця з кращою пропозицією склала 13 млн євро. Три компанії подали скарги в Національну апеляційну палату Польщі. Фірму Personnel Service пов’язують з бізнесменом Томашем Мисяком — другом польського прем’єра.

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