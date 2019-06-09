Финал Лиги наций УЕФА: определились стартовые составы сборных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. На стадионе "Драгау" в Порту раздался стартовый свисток Альберто Ундиано Мальенко финального противостояния Лиги наций с участием сборных Португалии и Нидерландов, сообщает УНН.
Португалия начала встречу в следующем сочетании: Патрисиу - Семеду, Диаш, Фонте, Геррейро - Перейра, Карвальо, Б. Фернандес - Б. Силва, Роналду, Гедеш.
Запасные: Са, Бету, Канселу, Моутиньо, Соуза, Жота, Р. Силва, Невеш, Мариу Руи, Пицци, Фелиш.
По стартовым минутам в форме Нидерландов вышли: Силлессен - Думфрис, где Лигт, ван Дейк, Блинд - где Роон, Ф. де Йонг, Вейналдум - Бергвейн, Деппа, Бабель
Запасные: Вермеер, Бизот, Хатебур, Аке, Преппер, Промес, ван Аанхолт, где Врэй, Строотман, Вильена, Л. де Йонг, ван де Беек.
Заметим, что у хозяев из-за травмы плеча матч пропускает защитник Пепе.