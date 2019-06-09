Фінал Ліги націй УЄФА: визначились стартові склади збірних

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КИЇВ. 9 червня. УНН. На стадіоні "Драгау" в Порту пролунав стартовий свисток Альберто Ундіано Мальєнко фінального протистояння Ліги націй за участі збірних Португалії та Нідерландів, повідомляє УНН.

Португалія почала зустріч у наступному поєднанні: Патрісіу - Семеду, Діаш, Фонте, Геррейро - Перейра, Карвальо, Б. Фернандеш - Б. Сілва, Роналду, Гедеш.

Запасні: Са, Бету, Канселу, Моутіньо, Соуза, Жота, Р. Сілва, Невеш, Маріу Руї, Піцці, Феліш.

За стартових хвилин у формі Нідерландів вийшли: Сіллессен - Думфріс, де Лігт, ван Дейк, Блінд - де Роон, Ф. де Йонг, Вейналдум - Бергвейн, Депай, Бабель

Запасні: Вермеер, Бізот, Хатебур, Аке, Преппер, Промес, ван Аанхолт, де Врей, Стротман, Вільена, Л. де Йонг, ван де Беек.

Зауважимо, що за господарів через травму плеча матч пропускає оборонець Пепе.

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