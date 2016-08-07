Фильмы кинофестиваля "Свет" покажут в колонном зале КГГА

Показ фильмов кинофестиваля "Свет" состоится в рамках проекта "Светлое кино поселилось в городе", который был инициирован комитетом по вопросам культуры, морали, духовности и сохранения исторического наследия Общественного Совета при КГГА с целью познакомить киевлян с уникальным просветительским и развлекательным кинопродуктом - игровыми, документальными и анимационными работами.

Организационное обеспечение мероприятия осуществляет ВОО "Союз христианских писателей Украины", которой принадлежит идея создания и проведения ежегодного кинофестиваля "Свет", как платформы для сбора и популяризации светлого, нравственного и просветительского кино, который с каждым годом завоевывает все большую популярность, как в стране, так и за рубежом.

На кинопоказе будут представлены работы режиссеров и студий из Украины, Испании.