Фильмы кинофестиваля "Свет" покажут в колонном зале КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В колонном зале Киевской городской государственной администрации 24 августа пройдет кинопоказ фильмов-победителей Международного кинофестиваля "Свет", приуроченный к 25-й годовщине Дня Независимости Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Союза христианских писателей Украины.
Показ фильмов кинофестиваля "Свет" состоится в рамках проекта "Светлое кино поселилось в городе", который был инициирован комитетом по вопросам культуры, морали, духовности и сохранения исторического наследия Общественного Совета при КГГА с целью познакомить киевлян с уникальным просветительским и развлекательным кинопродуктом - игровыми, документальными и анимационными работами.
Организационное обеспечение мероприятия осуществляет ВОО "Союз христианских писателей Украины", которой принадлежит идея создания и проведения ежегодного кинофестиваля "Свет", как платформы для сбора и популяризации светлого, нравственного и просветительского кино, который с каждым годом завоевывает все большую популярность, как в стране, так и за рубежом.
На кинопоказе будут представлены работы режиссеров и студий из Украины, Испании.