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15 марта, 19:03 • 115971 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169086 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139476 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131816 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113599 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105918 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101770 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Фильмы кинофестиваля "Свет" покажут в колонном зале КГГА

Фильмы кинофестиваля "Свет" покажут в колонном зале КГГА

Киев • УНН

 • 9256 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В колонном зале Киевской городской государственной администрации 24 августа пройдет кинопоказ фильмов-победителей Международного кинофестиваля "Свет", приуроченный к 25-й годовщине Дня Независимости Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Союза христианских писателей Украины.

Показ фильмов кинофестиваля "Свет" состоится в рамках проекта "Светлое кино поселилось в городе", который был инициирован комитетом по вопросам культуры, морали, духовности и сохранения исторического наследия Общественного Совета при КГГА с целью познакомить киевлян с уникальным просветительским и развлекательным кинопродуктом - игровыми, документальными и анимационными работами.

Организационное обеспечение мероприятия осуществляет ВОО "Союз христианских писателей Украины", которой принадлежит идея создания и проведения ежегодного кинофестиваля "Свет", как платформы для сбора и популяризации светлого, нравственного и просветительского кино, который с каждым годом завоевывает все большую популярность, как в стране, так и за рубежом.

На кинопоказе будут представлены работы режиссеров и студий из Украины, Испании.

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