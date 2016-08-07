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Фільми кінофестивалю "Світло" покажуть у колонній залі КМДА

Фільми кінофестивалю "Світло" покажуть у колонній залі КМДА

Київ • УНН

 • 9257 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У колонній залі Київської міської державної адміністрації 24 серпня відбудеться кінопоказ фільмів-переможців Міжнародного кінофестивалю “Світло”, приурочений до 25-ї річниці Дня Незалежності України, передає УНН із посиланням на прес-службу Спілки християнських письменників України.

Показ фільмів кінофестивалю “Світло” відбудеться в рамках проекту “Світле кіно оселилося в місті”, який був ініційований комітетом з питань культури, моралі, духовності та збереження історичної спадщини Громадської Ради при КМДА з метою познайомити киян з унікальним просвітницьким і розважальним кінопродуктом — ігровими, документальними та анімаційними роботами.

Організаційне забезпечення заходу здійснює ВГО “Спілка християнських письменників України”, якій належить ідея створення і проведення щорічного кінофестивалю “Світло”, як платформи для збору і популяризації світлого, морального та просвітницького кіно, який з кожним роком завойовує все більшу популярність, як в країні, так і за кордоном.

На кінопоказі будуть представлені роботи режисерів і студій з України, Іспанії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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