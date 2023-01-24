Фильм об Украине "Дом из осколков" стал номинантом на премию Оскар. Ему придется посоревноваться с "Навальным"

Детали

Это впервые украинский фильм и фильм об Украине номинирован на премию "Оскар". В частности, он будет соревноваться за звание "лучшего документального фильма" с фильмом о российском оппозиционере Алексее Навальном - "Навальный", снятого канадским документалистом Дэниелем Роэром.

Отмечается, что премьера ленты состоялась на фестивале "Сандэнс" в 2022 году. Линейным продюсером ленты выступил Азад Сафаров, который рассказал, что фильм не имел ни сценария, ни репетиций, ни дублей.

"Были только я, камера и мой ассистент. Так детям стало легче раскрыться и быть собой. Они часто забывали, что мы рядом и просто жили своей жизнью" - добавляет Симон Леренг Вильмонт.

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"Наибольшую гордость вызывает то, как лента уже повлияла на судьбу героев. Благодаря закрытому показу озорного подростка Колю усыновила семья, которую поразила история парня. Поэтому желаем Коле тепла и добрых отношений, а нашему фильму - победы! Совсем скоро, 12 марта 2023 года лента поборется за "Оскар" в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении.

Дополнение

"Дом из заноз" - документальный фильм, снятый при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. В нем показаны истории детей из сложных семей, которые находятся в детском доме в 20 километрах от линии фронта.

"Они делятся ими перед камерой, ведут дневник разбитых жизней, которые продолжаются вопреки всему, в худших военных обстоятельствах, в грусти, но и временных, мимолетных радостях. Детский приют может казаться холодным и враждебным убежищем, но на самом деле – это теплая, заботливая гавань", - сообщает портал DzygaMDB.

Также героями ленты стали воспитатели, которые в условиях российско-украинской войны создают для детей безопасное пространство.

Напомним

Режиссер Симон Леренг Вильмонт на международном фестивале независимого кино “Сандэнс” получил награду за лучшую режиссуру мирового документального кино "Дом из осколков".