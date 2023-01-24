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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Фильм об Украине "Дом из осколков" стал номинантом на премию Оскар. Ему придется посоревноваться с "Навальным"

Киев • УНН

 • 1682860 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Фильм совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии "Дом из осколков" режиссера Симона Леренга Вильмонта стал номинантом на премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Facebook фонда "Голоса детей", который был пречестен к съемкам.

Фильм об Украине "Дом из осколков" стал номинантом на премию Оскар. Ему придется посоревноваться с "Навальным"

Детали

Это впервые украинский фильм и фильм об Украине номинирован на премию "Оскар". В частности, он будет соревноваться за звание "лучшего документального фильма" с фильмом о российском оппозиционере Алексее Навальном - "Навальный", снятого канадским документалистом Дэниелем Роэром.

Отмечается, что премьера ленты состоялась на фестивале "Сандэнс" в  2022 году. Линейным продюсером ленты выступил Азад Сафаров, который рассказал, что фильм не имел ни сценария, ни репетиций, ни дублей.

"Были только я, камера и мой ассистент. Так детям стало легче раскрыться и быть собой. Они часто забывали, что мы рядом и просто жили своей жизнью" - добавляет Симон Леренг Вильмонт.

Цитата

"Наибольшую гордость вызывает то, как лента уже повлияла на судьбу героев. Благодаря закрытому показу озорного подростка Колю усыновила семья, которую поразила история парня. Поэтому желаем Коле тепла и добрых отношений, а нашему фильму - победы! Совсем скоро, 12 марта 2023 года лента поборется за "Оскар" в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении.

Дополнение

"Дом из заноз" - документальный фильм, снятый при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. В нем показаны истории детей из сложных семей, которые находятся в детском доме в 20 километрах от линии фронта.

"Они делятся ими перед камерой, ведут дневник разбитых жизней, которые продолжаются вопреки всему, в худших военных обстоятельствах, в грусти, но и временных, мимолетных радостях. Детский приют может казаться холодным и враждебным убежищем, но на самом деле – это теплая, заботливая гавань", - сообщает портал DzygaMDB.

Также героями ленты стали воспитатели, которые в условиях российско-украинской войны создают для детей безопасное пространство.

Напомним

Режиссер Симон Леренг Вильмонт на международном фестивале независимого кино “Сандэнс” получил награду за лучшую режиссуру мирового документального кино "Дом из осколков".

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