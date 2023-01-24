Фільм про Україну "Будинок зі скалок" став номінантом на премію Оскар. Йому доведеться позмагатись із "Навальним"

Деталі

Це вперше український фільм та фільм про Україну номінований на премію "Оскар". Зокрема, він змагатиметься за звання "кращого документального фільму" з фільмом про російського опозиціонера Олексія Навального - "Навальний", знятого канадським документалістом Деніелем Роером.

Зазначається, що прем'єра стрічки відбулася на фестивалі "Санденс" у 2022 році. Лінійним продюсером стрічки виступив Азад Сафаров, який розповів, що фільм не мав ні сценарію, ані репетицій, ані дублів.

"Були лише я, камера та мій асистент. Так дітям стало легше розкритися і бути собою. Вони часто забували, що ми є поряд і просто жили своїм життям" - додає Сімон Леренґ Вільмонт.

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"Найбільшу гордість викликає те, як стрічка уже вплинула на долю героїв. Завдяки закритому показу бешкетного підлітка Колю всиновила сім’я, яку вразила історія хлопця. Тож бажаємо Колі тепла та добрих стосунків, а нашому фільму - перемоги! Зовсім скоро, 12 березня 2023 року стрічка побореться за "Оскар" у Лос-Анджелесі", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

"Будинок зі скалок" - документальний фільм, знятий за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У ньому показані історії дітей зі складних родин, які перебувають у дитячому будинку за 20 кілометрів від лінії фронту.

"Вони діляться ними перед камерою, ведуть щоденник розбитих життів, які тривають попри все, у найгірших воєнних обставинах, у смутку, але й тимчасових, швидкоплинних радощах. Дитячий притулок може здаватися холодним і ворожим притулком, але насправді – це тепла, турботлива гавань", - повідомляє портал DzygaMDB.

Також героями стрічки стали вихователі, які в умовах російсько-української війни створюють для дітей безпечний простір.

Нагадаємо

Режисер Сімон Леренґ Вільмонт на міжнародному фестивалі незалежного кіно “Санденс” отримав нагороду за кращу режисуру світового документального кіно "Будинок зі скалок".