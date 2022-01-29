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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Два фільми українського виробництва відзначили на кінофестивалі "Санденс"

Два фільми українського виробництва відзначили на кінофестивалі "Санденс"

Київ • УНН

 • 32694 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Українська режисерка Марина Ер Горбач отримала нагороду на міжнародному фестивалі незалежного кіно “Санденс” (Sundance Film Festival 2022) за кращу режисуру в одній з номінацій. Також нагороду здобув дансько-українсько-шведський фільм. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті фестивалю.

Деталі

Так, Марина Ер Горбач отримала нагороду за фільм “Клондайк”. Вперше український фільм був представлений на фестивалі у категорії “Світове художнє кіно (драма)”. Стрічку створили за підтримки Державного агентство України з питань кіно.

Directing Award: World Cinema Dramatic goes to Maryna Er Gorbach (@MarynaErGorbach) for KLONDIKE. #sundance pic.twitter.com/kpOzth8n14

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого "Боїнга". Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

Окрім того, на фестивалі був представлений документальний фільм Сімона Леренга Вільмонта “Будинок зі скалок” спільного виробництва Данії, Швеції, Фінляндії та України. Режисер отримав нагороду за кращу режисуру світового документального кіно. Фільм також був створений за підтримки Держкіно.

Directing Award: World Cinema Documentary goes to Simon Lereng Wilmont (@simonwilmont) for A HOUSE MADE OF SPLINTERS. #sundance pic.twitter.com/A8HQk62Uh0

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Проект стрічки став одним із переможців Чотирнадцятого конкурсного відбору Держкіно, знімали фільм на сході України. У “Будинку зі скалок” йдеться про те, як на тлі війни у східній Україні, що важко б’є по родинах, які живуть поблизу фронту, невелика група вольових соціальних працівників невтомно працює в одному особливому дитбудинку та створює такий необхідний безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують подальшу долю дитини та сім’ї.

Доповнення

У США оголосили переможців фестивалю незалежного кіно “Санденс”. Фестиваль “Санденс” пройшов в онлайн-форматі через поширення штаму коронавірусу “Омікрон”.

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