Два фильма украинского производства отметили на кинофестивале "Сандэнс"

Так, Марина Эр Горбач получила награду за фильм “Клондайк”. Впервые украинский фильм был представлен на фестивале в категории “Мировое художественное кино (драма)”. Ленту создали при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Directing Award: World Cinema Dramatic goes to Maryna Er Gorbach (@MarynaErGorbach) for KLONDIKE.#Sundancepic.twitter.com/kpOzth8n14

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Фильм рассказывает о местной семье, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка; война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого "Боинга". Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки.

Кроме того, на фестивале был представлен документальный фильм Симона Леренга Вильмонта “Дом из обломков” совместного производства Дании, Швеции, Финляндии и Украины. Режиссер получил награду за лучшую режиссуру мирового документального кино. Фильм также был создан при поддержке Госкино.

Directing Award: World Cinema Documentary goes to Simon Lereng Wilmont (@simonwilmont) for A HOUSE MADE OF SPLINTERS.#Sundancepic.twitter.com/A8HQk62Uh0

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Проект ленты стал одним из победителей Четырнадцатого конкурсного отбора Госкино, снимали фильм на востоке Украины. В “Дом из обломков” говорится о том, как на фоне войны в восточной Украине, что тяжело бьет по семьям, которые живут вблизи фронта, небольшая группа волевых социальных работников неутомимо работает в одном особом детдоме и создает такое необходимое безопасное пространство для жизни детей, пока государственные органы и суды решают дальнейшую судьбу ребенка и семьи.

В США объявили победителей фестиваля независимого кино “Сандэнс”. Фестиваль “Сандэнс” прошел в онлайн-формате из-за распространения коронавируса штамма “Омикрон”.