Фильм "Чужая молитва" выйдет в прокат 18 мая

"Только приняли историческую драму Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва". В кино уже с 18 мая! Фильм стоит посмотреть каждому!", - сообщил Ф.Илленко.

Как сообщал УНН, фильм Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва" рассказывает историю о подвиге крымской татарки во время оккупации фашистами Бахчисарая.