Фильм "Чужая молитва" выйдет в прокат 18 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Историческая драма Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва" выйдет в прокат 18 мая. Об этом сообщил в Facebook глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, передает УНН.
"Только приняли историческую драму Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва". В кино уже с 18 мая! Фильм стоит посмотреть каждому!", - сообщил Ф.Илленко.
Как сообщал УНН, фильм Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва" рассказывает историю о подвиге крымской татарки во время оккупации фашистами Бахчисарая.