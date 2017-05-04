Фільм “Чужа молитва” вийде у прокат 18 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Історична драма Ахтема Сеїтаблаєва “Чужа молитва” вийде в прокат 18 травня. Про це повідомив у Facebook голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, передає УНН.
“Щойно прийняли історичну драму Ахтема Сеїтаблаєва "Чужа молитва“. В кіно вже з 18 травня! Фільм варто подивитися кожному!” — повідомив П.Іллєнко.
Як повідомляв УНН, фільм Ахтема Сеїтаблаєва "Чужа молитва" розповідає історію про подвиг кримської татарки під час окупації фашистами Бахчисараю.