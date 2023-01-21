Филиал российского госканала RT во Франции закрыт из-за санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Французское отделение российского пропагандистского телеканала RT объявило о своем закрытии. Об этом сообщает УНН.
Детали
Как говорится в пресс-релизе RT France, телеканал не может продолжать работу после введения европейских санкций против его "акционера и материнской компании".
Речь идет о российском АНО "ТВ-Новости", в который входит RT. Эта компания, вместе с холдингом ВГТРК, "Национальной медиагруппой" и Фондом стратегической культуры, попала под еропейские санкции в декабре.
О блокировке счетов RT France сообщила газета Le Monde 19 января.
На закрытие телеканала отреагировал и министр культуры Украины Олександр Ткаченко.
Цитата
"Отличные новости! Пропагандистский телеканал RT заявил о своем закрытии во Франции. Всему виной 9-й пакет европейских санкций против россии, над которым мы упорно правдывали. Очистка информационного места продолжается", — написал он.
Напомним
27 июля суд ЕС общей юрисдикции подтвердил запрет на вещание российского пропагандистского вещателя RT France.