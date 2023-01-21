Филиал российского госканала RT во Франции закрыт из-за санкций

Детали

Как говорится в пресс-релизе RT France, телеканал не может продолжать работу после введения европейских санкций против его "акционера и материнской компании".

Речь идет о российском АНО "ТВ-Новости", в который входит RT. Эта компания, вместе с холдингом ВГТРК, "Национальной медиагруппой" и Фондом стратегической культуры, попала под еропейские санкции в декабре.

О блокировке счетов RT France сообщила газета Le Monde 19 января.

На закрытие телеканала отреагировал и министр культуры Украины Олександр Ткаченко.

Цитата

"Отличные новости! Пропагандистский телеканал RT заявил о своем закрытии во Франции. Всему виной 9-й пакет европейских санкций против россии, над которым мы упорно правдывали. Очистка информационного места продолжается", — написал он.

Напомним

27 июля суд ЕС общей юрисдикции подтвердил запрет на вещание российского пропагандистского вещателя RT France.