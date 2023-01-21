Філія російського держканалу RT у Франції закрита через санкції

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Як ідеться у пресрелізі RT France, телеканал не може продовжувати роботу після введення європейських санкцій проти його "акціонера і материнської компанії".

Йдеться про російське АНО "ТВ-Новости", до якого входить RT. Ця компанія, разом із холдингом ВГТРК, "Національною медіагрупою" і Фондом стратегічної культури, потрапила під європейські санкції в грудні.

Про блокування рахунків RT France повідомила газета Le Monde 19 січня.

На закриття телеканала відреагував і міністр культури України Олександр Ткаченко.

Цитата

"Чудові новини! Пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції. Всьому виною 9-й пакет європейських санкцій проти Росії, над яким ми наполегливо правдували. Очищення інформаційного місця триває", — написав він.

Нагадаємо

27 липня суд ЄС загальної юрисдикції підтвердив заборону на мовлення російського пропагандистського мовника RT France.