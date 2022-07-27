Суд ЄС заборонив мовлення російського RT France
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Суд ЄС загальної юрисдикції підтвердив заборону на мовлення російського пропагандистського мовника RT France. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає УНН.
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Заборона була накладена в березні через систематичну дезінформацію щодо України. У відповідь телеканал подав позов про анулювання постанови Ради до Суду ЄС загальної юрисдикції. Але програв. Наразі RT не може працювати в переважній більшості європейських країн.
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«І хоча Пєсков відкрито говорить, про “талановитість” працівників каналу в тому, що “незважаючи на всі рішення, вони таки знайдуть якісь лазівки, щоб відновити своє таке затребуване мовлення", я вірю в закон та послідовність Європи. За цим же сценарієм мають піти всі інші рупори російської пропаганди в Європі, на кшталт 1-го каналу та НТВ», – зазначив Ткаченко.
Нагадаємо
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