Суд ЄС заборонив мовлення російського RT France

Деталі

Заборона була накладена в березні через систематичну дезінформацію щодо України. У відповідь телеканал подав позов про анулювання постанови Ради до Суду ЄС загальної юрисдикції. Але програв. Наразі RT не може працювати в переважній більшості європейських країн.

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«І хоча Пєсков відкрито говорить, про “талановитість” працівників каналу в тому, що “незважаючи на всі рішення, вони таки знайдуть якісь лазівки, щоб відновити своє таке затребуване мовлення", я вірю в закон та послідовність Європи. За цим же сценарієм мають піти всі інші рупори російської пропаганди в Європі, на кшталт 1-го каналу та НТВ», – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо

У Франції російське пропагандистське агентство Sputnik News після європейських санкцій збанкрутувало та увійшло в процедуру примусової ліквідації.