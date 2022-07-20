У Франції примусово ліквідовують російське агентство Sputnik News

Цитата

“Інформаційне агентство Sputnik News почало процедуру ліквідації у Франції у зв'язку із забороною російських державних ЗМІ, ухваленою Європейським Союзом після початку наступу на Україну”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Відомо, що судова ліквідація була оголошена 4 травня і може тривати до 2024 року.

Як пояснив призначений судом ліквідатор компанії Крістоф Бассе, економічна модель інтернет-медіа Sputnik News, запущеного у 2014 році, повністю спиралася на одного російського клієнта, афілійованого з кремлем, — організацію "россия сегодня", яка замовляла у нього сюжети та репортажі.

Водночас Le Figaro пише, що новинний канал RT France веде мовлення французькою мовою та публікує статті на своєму сайті, який залишається доступним через віртуальну приватну мережу (VPN), що дозволяє переглядати вебсторінки в обхід блокування.

Нагадаємо

росія хоче покарати Вікіпедію за статті про війну в Україні.