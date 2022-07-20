Во Франции принудительно ликвидируют российское агентство Sputnik News
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Во Франции российское пропагандистское агентство Sputnik News после европейских санкций обанкротилось и вошло в процедуру принудительной ликвидации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
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“Информационное агентство Sputnik News начало процедуру ликвидации во Франции в связи с запретом российских государственных СМИ, принятым Европейским Союзом после начала наступления на Украину”, - говорится в сообщении.
Детали
Известно, что судебная ликвидация была объявлена 4 мая и может продолжаться до 2024 года.
Как пояснил назначенный судом ликвидатор компании Кристоф Бассе, экономическая модель интернет-медиа Sputnik News, запущенного в 2014 году, полностью опиралась на одного российского клиента, аффилированного с кремлем, — организацию "россия сегодня", которая заказывала у него сюжеты и репортажи.
В то же время Le Figaro пишет, что новостной канал RT France вещает на французском языке и публикует статьи на своем сайте, который остается доступным через виртуальную частную сеть (VPN), позволяющую просматривать вебстраницы в обход блокировки.
Напомним
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