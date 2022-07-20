росія хоче покарати Вікіпедію за статті про війну в Україні

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 24421 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 68220 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 112826 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 164609 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 162886 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 165871 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 144781 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114280 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107421 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 302062 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.6 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 115187 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 84862 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 170454 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 72510 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 60661 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 170454 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 302047 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 564600 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 508932 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 709972 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 30923 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 84862 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 115187 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141244 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 154894 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

росія хоче покарати Вікіпедію за статті про війну в Україні

росія хоче покарати Вікіпедію за статті про війну в Україні

Київ • УНН

 • 122926 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Російський орган з нагляду за комунікаціями "Роскомнагляд" заявив у середу, що робить кроки для покарання Вікіпедії за порушення російського законодавства у зв'язку з війною в Україні, передає УНН.

Деталі

Роскомнагляд оголосив, що вводить "застережні заходи" щодо Вікіпедії.

Пошуковики повинні будуть позначати її як порушника російських законів. Причина — відмова онлайн-енциклопедії видалити "низку матеріалів, визнаних забороненими, зокрема фейків про хід спеціальної військової операції (війни - ред.) на території України", заявив Роскомнагляд.

Роскомнагляд заявив, що заходи діятимуть доти, доки Wikimedia Foundation не буде повністю відповідати російському законодавству.

Додамо

Фонд Вікімедіа 13 червня оскаржив рішення московського суду, який оштрафував його на 5 мільйонів рублів (91 000 доларів США) за відмову видалити те, що він назвав "дезінформацією", з російськомовних статей Вікіпедії про українську війну, у тому числі статті "Російське вторгнення в Україну", "Військові злочини під час російського вторгнення в Україну", "Різанина в Бучі".

Із закриттям багатьох незалежних російських ЗМІ після вторгнення в Україну Вікіпедія стала одним із останніх доступних для росіян джерел перевіреної інформації про війну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$85,113.80
Золото
$3,147.20
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,907.71