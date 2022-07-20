росія хоче покарати Вікіпедію за статті про війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Російський орган з нагляду за комунікаціями "Роскомнагляд" заявив у середу, що робить кроки для покарання Вікіпедії за порушення російського законодавства у зв'язку з війною в Україні, передає УНН.
Деталі
Роскомнагляд оголосив, що вводить "застережні заходи" щодо Вікіпедії.
Пошуковики повинні будуть позначати її як порушника російських законів. Причина — відмова онлайн-енциклопедії видалити "низку матеріалів, визнаних забороненими, зокрема фейків про хід спеціальної військової операції (війни - ред.) на території України", заявив Роскомнагляд.
Роскомнагляд заявив, що заходи діятимуть доти, доки Wikimedia Foundation не буде повністю відповідати російському законодавству.
Додамо
Фонд Вікімедіа 13 червня оскаржив рішення московського суду, який оштрафував його на 5 мільйонів рублів (91 000 доларів США) за відмову видалити те, що він назвав "дезінформацією", з російськомовних статей Вікіпедії про українську війну, у тому числі статті "Російське вторгнення в Україну", "Військові злочини під час російського вторгнення в Україну", "Різанина в Бучі".
Із закриттям багатьох незалежних російських ЗМІ після вторгнення в Україну Вікіпедія стала одним із останніх доступних для росіян джерел перевіреної інформації про війну.