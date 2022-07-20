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россия хочет наказать Википедию за статьи о войне в Украине

россия хочет наказать Википедию за статьи о войне в Украине

Киев • УНН

 • 122921 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Российский орган по надзору за коммуникациями "Роскомнадзор" заявил в среду, что делает шаги по наказанию Википедии за нарушение российского законодательства в связи с войной в Украине, передает УНН.

Детали

Роскомнадзор объявил, что вводит "предостерегающие меры" по Википедии.

Поисковики должны будут обозначать ее как нарушителя русских законов. Причина — отказ онлайн-энциклопедии удалить "ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции (войны - ред.) на территории Украины", заявил Роскомнадзор.

Роскомнадзор заявил, что меры будут действовать до тех пор, пока Wikimedia Foundation не будет полностью соответствовать российскому законодательству.

Добавим

Фонд Викимедиа 13 июня обжаловал решение московского суда, оштрафовавшего его на 5 миллионов рублей (91 000 долларов США) за отказ удалить то, что он назвал "дезинформацией", из русскоязычных статей Википедии об украинской войне, в том числе статьи "Русское вторжение в Украину", "Военные преступления во время российского вторжения в Украину", "Резня в Буче".

С закрытием многих независимых российских СМИ после вторжения в Украину Википедия стала одним из последних доступных для россиян источников проверенной информации о войне.

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