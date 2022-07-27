Суд ЕС запретил вещание российского RT France
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Суд ЕС общей юрисдикции подтвердил запрет на вещание российского пропагандистского вещателя RT France. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает УНН.
Детали
Запрет был наложен в марте из-за систематической дезинформации относительно Украины. В ответ телеканал подал иск об аннулировании постановления Совета в Суд ЕС всеобщей юрисдикции. Но проиграл. В настоящее время RT не может работать в подавляющем большинстве европейских стран.
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«И хотя Песков открыто говорит, о “талантливости” работников канала в том, что “несмотря на все решения, они таки найдут какие-то лазейки, чтобы восстановить свое такое востребованное вещание”, я верю в закон и последовательность Европы. По этому же сценарию должны пойти все остальные рупоры российской пропаганды в Европе, вроде 1-го канала и НТВ», – отметил Ткаченко.
Напомним
Во Франции российское пропагандистское агентство Sputnik News после европейских санкций обанкротилось и вошло в процедуру принудительной ликвидации.