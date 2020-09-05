Филиппинка, которую уволили из коронакризиса, создает и продает портреты из листьев

Сообщается, что после увольнения с фабрики девушка решила вернуться к своему любимому занятию - рисованию, однако сначала не могла найти полотна для картин, ведь на Филиппинах действуют одни из самых длительных и строгих в мире мероприятий по борьбе с COVID-19.

Не найдя полотна для картин, она решила нарвать листьев с хлебного дерева и начала вырезать на них портреты известных людей: актера Роберта Дауни-младшего, певца Майкла Джексона и даже президента Филиппин Родриго Дутерте.

На ее странице в Facebook уже более тысячи фолловеров. Каждый портрет стоит около 400 филиппинских песо (8,24 доллара).

Напомним, количество инфицированных COVID-19 в мире уже более 26,5 млн.



