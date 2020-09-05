Філіппінка, яку звільнили через коронакризу, створює та продає портрети з листя

Повідомляється, ЩО після звільнення з фабрики дівчина вирішила повернутися до свого улюбленого заняття – малювання, проте спочатку не могла знайти полотна для картин, адже на Філіпінах діють одні з найбільш тривалих і найсуворіших у світі заходів з боротьби з COVID-19.

Так, не знайшовши полотна для картин, вона вирішила нарвати листя з хлібного дерева та почала вирізати на ньому портрети відомих людей: актора Роберта Дауні-молодшого, СПІВАКА Майкла Джексона та навіть президента Філіппін Родріго Дутерте.

На її сторінці у Facebook вже понад тисячі фоловерів. Кожен портрет коштує близько 400 філіппінських песо (8,24 долара).

Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 у світі вже понад 26,5 млн.



