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Філіппінка, яку звільнили через коронакризу, створює та продає портрети з листя

Київ • УНН

 • 43409 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Мері Мей Даканей, після того, як її звільнили через коронакризу з фабрики на Філіппінах, почала заробляти на продажі створених власноруч портретів знаменитостей з листя. Про це УНН повідомляє з посиланням на її сторінку у Facebook та Arabnews.

Філіппінка, яку звільнили через коронакризу, створює та продає портрети з листя

Повідомляється, ЩО після звільнення з фабрики дівчина вирішила повернутися до свого улюбленого заняття – малювання, проте спочатку не могла знайти полотна для картин, адже на Філіпінах діють одні з найбільш тривалих і найсуворіших у світі заходів з боротьби з COVID-19.

Так, не знайшовши полотна для картин, вона вирішила нарвати листя з хлібного дерева та почала вирізати на ньому портрети відомих людей: актора Роберта Дауні-молодшого, СПІВАКА Майкла Джексона та навіть президента Філіппін Родріго Дутерте.
На її сторінці у Facebook вже понад тисячі фоловерів. Кожен портрет коштує близько 400 філіппінських песо (8,24 долара).

Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 у світі вже понад 26,5 млн.

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