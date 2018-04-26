Филарет уверен, что автокефалии украинской церкви быть

"Еще многие сомневаются, будет ли Томос об автокефалии Украинской церкви, или не будет. Я стопроцентно уверен, что будет. И в Украине разделенная церковь соединится, будет одна украинская церковь. А те, кто не захотят присоединиться к Украинской независимой поместной церкви, будут существовать в Украине, но уже не как украинская церковь, а как украинский экзархат Русской церкви", - сказал Патриарх Филарет, добавив, что те, кто, живя в Украине, служит России, должны об этом честно заявить.

"Я с самого начала, с 92-го года, был уверен, что в Украине будет независимая поместная единая церковь. 25 лет прошло, и мы сегодня подошли к такому моменту, когда другого выхода нет - только признать автокефалию единой украинской православной церкви", - сказал Патриарх.

Напомним, Президент Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.