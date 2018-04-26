Філарет впевнений, що автокефалії української церкви бути
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет висловив стовідсоткову впевненість у тому, що Українська православна церква отримає автокефалію. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на заходах, присвячених 32-й річниці Чорнобильської аварії, передає УНН.
"Ще багато хто сумнівається, чи буде Томос про автокефалію української церкви, чи не буде. Я стопроцентово переконаний, що буде. І в Україні розділена церква з'єднається, буде одна українська церква. А ті, які не захочуть приєднатися до Української незалежної помісної церкви, будуть існувати в Україні, але вже не як українська церква, а як український екзархат Російської церкви", - сказав Патріарх Філарет, додавши, що ті, хто, живучи в Україні, служить Росії, повинні про це чесно заявити.
“Я з самого початку, з 92-го року, був упевнений, що в Україні буде незалежна помісна єдина церква. 25 років пройшло, та ми сьогодні підійшли до такого моменту, коли іншого виходу немає – тільки визнати автокефалію єдиної української православної церкви”, - сказав Патріарх.
Нагадаємо, Президент Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Православній Церкві в України.