Филарет: верим в победу над агрессором

"Верим и уверены, что вскоре будем праздновать победу над агрессором - Россией. Нам нужна победа, справедливый мир, не любой мир, к которому призывают некоторые. Нам мир в рабстве, в неволе не нужен, мы душу и сердце положим за нашу свободу ", - сказал он.

По его словам, мир Украине нужен также для того, чтобы страна вошла в Европейский Союз и НАТО.



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Напомним, патриарх Филарет надеется, что Киево-Печерская Лавра и Почаевская Лавра будут принадлежать Православной церкве Украины, а не УПЦ МП.

В частности, патриарх добавил, что если они не оформят себя соответственно закону - их лишат права юридического лица.