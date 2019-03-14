Филарет: верим в победу над агрессором
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выразил уверенность, что Украина вскоре будет праздновать победу над Россией, передает УНН.
"Верим и уверены, что вскоре будем праздновать победу над агрессором - Россией. Нам нужна победа, справедливый мир, не любой мир, к которому призывают некоторые. Нам мир в рабстве, в неволе не нужен, мы душу и сердце положим за нашу свободу ", - сказал он.
По его словам, мир Украине нужен также для того, чтобы страна вошла в Европейский Союз и НАТО.
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Напомним, патриарх Филарет надеется, что Киево-Печерская Лавра и Почаевская Лавра будут принадлежать Православной церкве Украины, а не УПЦ МП.
В частности, патриарх добавил, что если они не оформят себя соответственно закону - их лишат права юридического лица.