Філарет: віримо у перемогу над агресором
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет висловив впевненість, що Україна незабаром буде святкувати перемогу над Росією, передає УНН.
"Віримо і переконані, що незабаром будемо святкувати перемогу над агресором - Росією. Нам потрібна перемога, справедливий мир, не будь-який мир, до якого закликають деякі. Нам мир у рабстві, в неволі не потрібен, ми душу і серце положимо за нашу свободу", - сказав він.
За його словами, мир Україні потрібен також для того, щоб країна увійшла до Європейського Союзу і НАТО.
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Нагадаємо, патріарх Філарет сподівається, що Києво-Печерська Лавра та Почаївська Лавра будуть належати Православній церкві України, а не УПЦ МП.
Зокрема, патріарх додав, що якщо вони не оформлять себе відповідно закону — їх позбавлять права юридичної особи.