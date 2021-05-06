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Фигуру робота-трансформера установили на въезде в Винницу

Фигуру робота-трансформера установили на въезде в Винницу

Киев  •  УНН

 • 89714 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На въезде в Винницу на перекрестке Гниванского шоссе, установили робота-трансформера. Робот является протитопом героя голливудского фильма "Трансформеры" - Бамблби (англ. Bumblebee). Об этом пишет УНН со ссылкой на Винницкий городской совет.

Детали

Об идее установления модели робота-трансформера стало известно еще в 2019 году. Тогда соответствующий проект решения о предоставлении разрешения департамента коммунального хозяйства и благоустройства Винницкого городского совета на проектирование объектов различного назначения, в том числе модели робота, было поддержано исполнительным комитетом горсовета.

Сообщается, что инсталляция сделана полностью за внебюджетные средства. Трасформер в темное время суток подсвечивается.

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"Идея установления этой инсталляции возникла после выполнения капитального ремонта Гниванского шоссе, когда на перекрестке с объездной дорогой появился круг. Трансформера установили за спонсорские средства, бюджетных денег не использовали", - сказал заместитель директора департамента коммунального хозяйства и благоустройства Юрий Семенюк.

Отметим, в Виннице уже несколько лет украшают въезды в город. Еще в 2015 году со стороны западного автовокзала появился цветочный ретроавтомобиль. Позже на северном въезде в Винницу обустроили инсталляцию в стиле хай-тек в виде куба. Два года назад в микрорайоне Тяжилов на берегу Семейного озера установили корабль-клумбу.

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