В Одессе установили "украинизированную" скульптуру символа 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. На Приморском бульваре Одессы установили желто-голубую скульптуру железного быка, которая напоминает известного мультипликационного героя Фердинанда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "УСИ".
"Непропорциональная фигура мультяшного Фердинанда, раскрашенная в цвета украинского флага, смотрится несколько странно. Хотя у этого персонажа есть связь с праздниками, помимо очевидной (бык - символ 2021 года). Более раннюю версию мультфильма о добродушном быка от "Disney" уже более полувека крутят на европейском телевидении накануне Рождества. Интересно, знали ли об этом авторы одесской скульптуры", - отметили в сообщении.
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