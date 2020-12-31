В Одесі встановили "українізовану" скульптуру символу 2021 року

"Непропорційна фігура мультяшного Фердинанда, розфарбована у кольори українського прапора, виглядає дещо дивною. Хоча у цього персонажа є зв'язок зі святами, крім очевидного (бик - символ 2021 року). Більш ранню версію мультфільму про добродушного бика від "Disney" вже більш ніж півстоліття крутять на європейському телебаченні напередодні Різдва. Цікаво, чи знали про це автори одеської скульптури", - зазначили у повідомленні.

Додамо, що у Мінкульті розповіли, що подивитись та послухати напередодні Нового року.

Також у Київській міській державній адміністрації підсумували, як зустрічатимуть Новий рік у Києві.