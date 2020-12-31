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В Одесі встановили "українізовану" скульптуру символу 2021 року

Київ • УНН

 • 26851 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. На Приморському бульварі Одеси встановили жовто-блакитну скульптуру залізного бика, яка нагадує відомого мультиплікаційного героя Фердинанда. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал "УСІ".

В Одесі встановили "українізовану" скульптуру символу 2021 року

"Непропорційна фігура мультяшного Фердинанда, розфарбована у кольори українського прапора, виглядає дещо дивною. Хоча у цього персонажа є зв'язок зі святами, крім очевидного (бик - символ 2021 року). Більш ранню версію мультфільму про добродушного бика від "Disney" вже більш ніж півстоліття крутять на європейському телебаченні напередодні Різдва. Цікаво, чи знали про це автори одеської скульптури", - зазначили у повідомленні.

Додамо, що у Мінкульті розповіли, що подивитись та послухати напередодні Нового року.

Також у Київській міській державній адміністрації підсумували, як зустрічатимуть Новий рік у Києві.

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